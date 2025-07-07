СБУ: В Запорожье готовили подрыв воинов "Азова" – фото

В Запорожье задержаны двое мужчин, которые, по версии следствия, готовили подрыв бойцов 12 бригады специального назначения "Азов" Национальной гвардии Украины. Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

Как установило расследование, по заказу россиян фигуранты должны были заложить самодельное взрывное устройство (СВУ) под служебный автомобиль "азовцев", которые воюют на передовой.

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Согласно материалам дела, заказ выполняли двое мужчин, которые неоднократно отбывали наказание за разбой и наркоторговлю.

Задержанные попали в поле зрения россиян через жену одного из них, которая проживает во временно оккупированном Бердянске и работает на врага.

По инструкции российской спецслужбы мужчины самостоятельно изготовили самодельное взрывное устройство, а затем выследили автомобиль украинских военных.

Кроме того, фигуранты должны были установить на месте запланированного теракта скрытую камеру с онлайн-трансляцией для российских спецслужб.

Таким образом, российские спецслужбы надеялись отследить прибытие бойцов "Азова" к своему автомобилю и в этот момент дистанционно активировать СВУ.

В ходе обысков в квартирах фигурантов были изъяты готовое самодельное взрывное устройство, дополнительные компоненты для изготовления новых взрывчатых веществ, а также телефоны, с которых они связывались с куратором от ФСБ.

Следователи сообщили обоим задержанным о подозрении в:

← государственной измене, совершенной по предварительной договоренности группой лиц в условиях военного положения;

← незаконном изготовлении и хранении взрывчатых веществ без предусмотренного законом разрешения, совершенном по предварительной договоренности группой лиц.

Злоумышленники находятся под стражей без права внесения залога. Им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ (Служба безопасности Украины)