СБУ: У Запоріжжі готували підрив воїнів "Азову" – фото

Для вчинення теракту проти військових затримані планували закласти вибухівку під службове авто

Затриманий (Фото: СБУ)

У Запоріжжі затримали двох чоловіків, які, за версією слідства, готували підрив бійців 12 бригади спецпризначення "Азов" Національної гвардії України. Про це повідомляє Служба безпеки України.

Як встановило розслідування, на замовлення росіян фігуранти мали закласти саморобний вибуховий пристрій (СВП) під службове авто "азовців", які воюють на передовій.

За матеріалами справи, замовлення виконували двоє чоловіків, які неодноразово відбували покарання за розбій та наркоторгівлю.

У поле зору росіян затримані потрапили через дружину одного з них, яка проживає у тимчасово окупованому Бердянську та працює на ворога.

За інструкцією російської спецслужби чоловіки власноруч виготовили СВП, а потім відстежили авто українських військових.

Крім цього, фігуранти мали встановити на місці запланованого теракту приховану камеру з онлайн-трансляцією для спецслужб Росії.

У такий спосіб російські спецслужбісти сподівалися відстежити прибуття бійців "Азову" до свого автомобіля і в цей момент дистанційно активувати СВП.

Під час обшуків в оселях фігурантів вилучено готовий СВП, додаткові компоненти для виготовлення нових вибухівок, а також телефони, з яких вони контактували з куратором від ФСБ.

Слідчі повідомили обом затриманим про підозру у:

← державній зраді, вчиненій за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану;

← незаконному виготовленні та зберіганні вибухових речовин без передбаченого законом дозволу, яке вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Зловмисники перебувають під вартою без права внесення застави. Їм загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ