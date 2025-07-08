СБУ: Підполковник запасу працював на генерала ФСБ і шпигував за військовими на Сумщині

Правоохоронці заявили про викриття "глибоко законспірованого" агента спецслужби РФ, який формував агентурну мережу у прикордонні

Фото: СБУ

Служба безпеки України затримала підполковника запасу Сил оборони, котрий, за версією слідства, шпигував для окупантів й намагався створити агентурну мережу у Сумській області на замовлення генерала Федеральної служби безпеки РФ. Про це повідомила пресслужба СБУ.

Правоохоронці повідомили, що зірвали спробу росіян створити агентурну мережу поблизу лінії фронту на Сумщині – за результатами спецоперації затримано "глибоко законспірованого" агента ФСБ, який шпигував поряд з передовою і збирав власну групу інформаторів.

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Затриманий – ексвійськовослужбовець, підполковник запасу одного з підрозділів Сил оборони, якого було звільнено зі служби на законних підставах у 2023 році, а згодом він пішов на співпрацю з окупантами, зазначає СБУ.

Враховуючи військове звання та бойовий досвід фігуранта, його вербував один з керівників прикордонного управління ФСБ, а за успішно проведену операцію останній отримав генеральське звання, розповіли у спецслужбі.

За її даними, затриманий був у складі агентурної мережі ФСБ, яку було нейтралізовано у квітні 2025-го у Сумській області: тоді співробітники СБУ затримали російського громадянина та його спільника, котрі збирали розвідувальні дані для прориву диверсантів до Шосткинського району.

Водночас підполковник діяв окремо від інших агентів й збирав інформацію про місця розташування Сил оборони, які воюють на фронті – для цього він "втемну" використовував знайомих серед українських захисників, з котрими товаришував після звільнення у запас, пояснює СБУ.

"Також він паралельно допомагав куратору створювати нову агентурну мережу на прикордонні Сумської області із чинних та колишніх військових. Завданням агента було виявити "однодумців" серед своїх знайомих. Подальше вербування "кандидатів" мали здійснювати російські спецслужбісти. У разі успішних "співбесід", фігурант мав переправляти кандидатів для інструктажу у РФ", – додають правоохоронці.

Вони зауважують, що підполковника було затримано на етапі підбору нового учасника для російського осередку, а також у підозрюваного вилучено телефон із доказами роботи на ФСБ.

Фігуранту повідомили про підозру за статтями про державну зраду, вчинену в умовах воєнного стану, та незаконне переправлення осіб через державний кордон. Максимальне покарання – довічне ув'язнення з конфіскацією майна.

Наразі підозрюваний перебуває під вартою.