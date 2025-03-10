СБУ поймала коммунистов, писавших письма Путину под руководством экс-нардепа Симоненко

По данным следствия, координатором вражеской ячейки в Черкассах является Симоненко, который в начале полномасштабной войны сбежал в Россию

Петр Симоненко (Фото: LIGA.net)

Служба безопасности Украины утверждает, что задержала в Черкассах бывших коммунистов, которые под руководством экс-главы запрещенной Коммунистической партии Украины Петра Симоненко писали благодарственные письма российскому диктатору Владимиру Путину.

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По данным следствия, координатором вражеской ячейки является Симоненко, в начале полномасштабной войны бежавший в Россию. По заданию агрессора он создал подпольную группу, в которую вошли бывший нардеп-коммунист, экс-глава городской организации компартии, ее секретарь и идеологический деятель.

Правоохранители выяснили, что участники группы публично поддерживали вооруженную агрессию России и военные преступления, в том числе ракетный удар по Охматдету и массовые убийства в Буче.

Доказательствами являются записи, на которых приспешники агрессора распространяли вражеские нарративы среди местных жителей и поддерживали оккупантов. Также СБУ установила, что от имени этой ячейки бывшие коммунисты готовили письма Путину, хваля его и призывая восстановить Советский Союз.

Для встреч они использовали офис бывшей компартии.

Во время обысков в Черкассах и Киеве нашли запретную символику, компьютеры и мобильные телефоны с поличным.

Всем вручили подозрение в оправдывании российской агрессии, глорификации ее участников, совершенном организованной группой.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

СПРАВКА В октябре 2014, по результатам внеочередных выборов в Верховную Раду, возглавляемая Симоненко КПУ впервые за историю независимой Украины не прошла в парламент, показав самый скромный за время своего существования результат – 3,86%. В октябре 2022 Симоненко принял участие в съезде коммунистов на Кубе, где пытался легитимизировать оккупацию части территорий Украины. В апреле 2023 он выступил на еще одном пропагандистском мероприятии в Минске, где высказался за продолжение агрессии РФ против Украины и призвал к тактическому ядерному удару. В октябре 2014, по результатам внеочередных выборов в Верховную Раду, возглавляемая Симоненко КПУ впервые за историю независимой Украины не прошла в парламент, показав самый скромный за время своего существования результат – 3,86%. В октябре 2022 Симоненко принял участие в съезде коммунистов на Кубе, где пытался легитимизировать оккупацию части территорий Украины. В апреле 2023 он выступил на еще одном пропагандистском мероприятии в Минске, где высказался за продолжение агрессии РФ против Украины и призвал к тактическому ядерному удару.