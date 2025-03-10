СБУ поймала коммунистов, писавших письма Путину под руководством экс-нардепа Симоненко
Служба безопасности Украины утверждает, что задержала в Черкассах бывших коммунистов, которые под руководством экс-главы запрещенной Коммунистической партии Украины Петра Симоненко писали благодарственные письма российскому диктатору Владимиру Путину.
По данным следствия, координатором вражеской ячейки является Симоненко, в начале полномасштабной войны бежавший в Россию. По заданию агрессора он создал подпольную группу, в которую вошли бывший нардеп-коммунист, экс-глава городской организации компартии, ее секретарь и идеологический деятель.
Правоохранители выяснили, что участники группы публично поддерживали вооруженную агрессию России и военные преступления, в том числе ракетный удар по Охматдету и массовые убийства в Буче.
Доказательствами являются записи, на которых приспешники агрессора распространяли вражеские нарративы среди местных жителей и поддерживали оккупантов. Также СБУ установила, что от имени этой ячейки бывшие коммунисты готовили письма Путину, хваля его и призывая восстановить Советский Союз.
Для встреч они использовали офис бывшей компартии.
Во время обысков в Черкассах и Киеве нашли запретную символику, компьютеры и мобильные телефоны с поличным.
Всем вручили подозрение в оправдывании российской агрессии, глорификации ее участников, совершенном организованной группой.
- 11 августа 2023 года СБУ заочно сообщила о подозрении Симоненко.
- 20 января 2024-го СБУ объявила его в розыск. Дата исчезновения Симоненко считается 19 августа 2023 года.