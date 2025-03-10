СБУ викрила комуністів, які на чолі з екснардепом Симоненком писали листи подяки Путіну

За даними слідства, координатором ворожого осередку у Черкасах є Симоненко, який на початку повномасштабної війни втік до Росії

Петро Симоненко (Фото: LIGA.net)

Служба безпеки України стверджує, що затримала у Черкасах колишніх комуністів, які під керівництвом ексголови забороненої Комуністичної партії України Петра Симоненка писали листи подяки російському диктатору Володимиру Путіну.

За даними слідства, координатором ворожого осередку є Симоненко, який на початку повномасштабної війни втік до Росії. За завданням агресора, він створив підпільну групу, до якої увійшли: колишній нардеп-комуніст, ексголова міської організації компартії, її секретар та ідеологічний діяч.

Правоохоронці з'ясували, що учасники групи публічно підтримували збройну агресію Росії та воєнні злочини, зокрема ракетний удар по Охматдиту та масові вбивства в Бучі.

Доказами є записи, на яких поплічники агресора поширювали ворожі наративи серед місцевих жителів та відкрито підтримували окупантів. Також СБУ встановила, що від імені цього осередку колишні комуністи готували листи до Путіна, хвалячи його та закликаючи відновити Радянський Союз.

Для зустрічей вони використовували офіс колишньої компартії.

Під час обшуків у Черкасах та Києві знайшли заборонену символіку, комп’ютери та мобільні телефони з доказами злочинної діяльності.

Усім вручили підозру у виправдовуванні російської агресії, глорифікації її учасників, вчиненому організованою групою.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

ДОВІДКА У жовтні 2014-го, за результатами позачергових виборів до Верховної Ради, очолювана Симоненком КПУ вперше за історію незалежної України не пройшла до парламенту, показавши найскромніший за час свого існування результат – 3,86%. У жовтні 2022 року Симоненко взяв участь у з’їзді комуністів на Кубі, де намагався легітимізувати окупацію частини територій України. У квітні 2023 року він виступив на ще одному пропагандистському заході у Мінську, де висловився за продовження агресії РФ проти України та закликав до тактичного ядерного удару. У жовтні 2014-го, за результатами позачергових виборів до Верховної Ради, очолювана Симоненком КПУ вперше за історію незалежної України не пройшла до парламенту, показавши найскромніший за час свого існування результат – 3,86%. У жовтні 2022 року Симоненко взяв участь у з’їзді комуністів на Кубі, де намагався легітимізувати окупацію частини територій України. У квітні 2023 року він виступив на ще одному пропагандистському заході у Мінську, де висловився за продовження агресії РФ проти України та закликав до тактичного ядерного удару.