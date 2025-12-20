СБУ поразила истребители россиян в оккупированном Крыму – фото

Аэродром Бельбек (Иллюстративное фото: ресурс оккупантов)

Бойцы Службы безопасности Украины поразили два тяжелых истребителя Су-27 россиян на военном аэродроме Бельбек во временно оккупированном Крыму. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По ее данным, поражение осуществили защитники из Центра спецопераций "Альфа" СБУ с помощью дальнобойных дронов.

"Один из самолетов находился на рулежной дорожке с полным боекомплектом и был готов к боевому вылету. Он уничтожен. Ориентировочная стоимость обоих самолетов – около $70 млн", – говорится в сообщении.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Также СБУ подтверждает поражение диспетчерской башни – благодаря этому может усложниться организация и контроль полетов на аэродроме.

Ранее, 18 декабря, спецслужба сообщила о поражении на Бельбеке техники на сотни миллионов долларов. Речь идет о самолете МиГ-31 с полным боекомплектом, двух комплексах дальнего радиолокационного обнаружения "Небо-СВУ", радиолокационной станции 92Н6 и зенитно-ракетном комплексе "Панцирь-С2".

"Удары СБУ по ключевым военным аэродромам, а также уничтожение самолетов и систем противовоздушной обороны врага во временно оккупированном Крыму, ощутимо уменьшают его военный потенциал в регионе. Эта системная работа будет продолжаться и в дальнейшем", – заключают в ведомстве.