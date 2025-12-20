СБУ уразила винищувачі росіян в окупованому Криму – фото
Бійці Служби безпеки України уразили два важких винищувачі Су-27 росіян на військовому аеродромі Бельбек у тимчасово окупованому Криму. Про це повідомила пресслужба відомства.
За її даними, ураження здійснили захисники з Центру спецоперацій "Альфа" СБУ за допомогою далекобійних дронів.
"Один із літаків перебував на руліжній доріжці з повним боєкомплектом і був готовий до бойового вильоту. Його знищено. Орієнтовна вартість обох літаків – близько $70 млн", – йдеться у дописі.
Також СБУ підтверджує ураження диспетчерської вежі – завдяки цьому може ускладнитись організація та контроль польотів на летовищі.
Раніше, 18 грудня, спецслужба повідомила про ураження на Бельбеці техніки на сотні мільйонів доларів. Йдеться про літак МіГ-31 із повним боєкомплектом, два комплекси дальнього радіолокаційного виявлення "Небо-СВУ", радіолокаційну станцію 92Н6 та зенітно-ракетний комплекс "Панцир-С2".
"Удари СБУ по ключових військових аеродромах, а також знищення літаків і систем протиповітряної оборони ворога в тимчасово окупованому Криму, відчутно зменшують його військовий потенціал у регіоні. Ця системна робота триватиме й надалі", – підсумовують у відомстві.
У ніч на 19 серпня Сили спецоперацій успішно уразили патрульний військовий корабель, а також бурову платформу росіян у Каспійському морі.
