СБУ проводит мероприятия по безопасности в центре Киева
Служба безопасности Украины и Национальная полиция совместно с другими подразделениями Сил обороны 26 июня проводят плановые мероприятия по безопасности на территории Шевченковского района Киева, сообщает СБУ.
Основная цель отработок – проверка антитеррористической (контрдиверсионной) защиты мест массового пребывания людей.
Правоохранители проводят осмотр территории и отдельных зданий и помещений (дома, офисы, места общего пользования многоквартирных жилых домов, заведений сферы общественного обслуживания и прочее) и проверяют граждан.
СБУ предупредила, что во время мероприятий безопасности возможны ограничения прохода и проезда по улицам города, проверка документов и осмотр автотранспорта.
При себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, и соблюдать режим комендантского часа.
СБУ призвало людей с пониманием отнестись к возможным неудобствам и должным образом реагировать на законные действия и требования правоохранителей.
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