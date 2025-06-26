СБУ проводит мероприятия по безопасности в центре Киева

Правоохранители могут проверять документы, останавливать авто и перекрывать улицы

Иллюстративное фото: Depositphotos

Служба безопасности Украины и Национальная полиция совместно с другими подразделениями Сил обороны 26 июня проводят плановые мероприятия по безопасности на территории Шевченковского района Киева, сообщает СБУ.

Основная цель отработок – проверка антитеррористической (контрдиверсионной) защиты мест массового пребывания людей.

Правоохранители проводят осмотр территории и отдельных зданий и помещений (дома, офисы, места общего пользования многоквартирных жилых домов, заведений сферы общественного обслуживания и прочее) и проверяют граждан.

СБУ предупредила, что во время мероприятий безопасности возможны ограничения прохода и проезда по улицам города, проверка документов и осмотр автотранспорта.

При себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, и соблюдать режим комендантского часа.

СБУ призвало людей с пониманием отнестись к возможным неудобствам и должным образом реагировать на законные действия и требования правоохранителей.