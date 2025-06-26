СБУ проводить безпекові заходи у центрі Києва

Правоохоронці можуть перевіряти документи, зупиняти авто та перекривати вулиці

Ілюстративне фото: Depositphotos

Служба безпеки України та Національна поліція спільно з іншими підрозділами Сил оборони 26 червня проводять планові безпекові заходи на території Шевченківського району Києва, повідомляє СБУ.

Основна мета відпрацювань – перевірка антитерористичного (контрдиверсійного) захисту місць масового перебування людей.

Правоохоронці проводять огляд території та окремих будівель і приміщень (помешкання, офіси, місця загального користування багатоквартирних житлових будинків, закладів сфери громадського обслуговування тощо) та здійснюють перевірку громадян.

СБУ попередило, що під час безпекових заходів можливі обмеження проходу та проїзду вулицями міста, перевірка документів та огляд автотранспорту.

При собі необхідно мати документи, що посвідчують особу, та дотримуватись режиму комендантської години.

СБУ закликало людей із розумінням поставитися до можливих незручностей і належним чином реагувати на законні дії та вимоги правоохоронців.