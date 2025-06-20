СБУ привлекла известного украинского комика к кампании "Спали" ФСБшника" – видео
Известный украинский стендап-комик Василий Байдак присоединился к информационной кампании Службы безопасности Украины "Спали" ФСБшника", цель которой – противодействие вербовке несовершеннолетних российскими спецслужбами. Байдак стал главным героем видеоролика, в котором предостерег подростков от попадания на крючок россиян.
Сейчас те активно ищут в соцсетях исполнителей тяжких преступлений: поджогов, диверсий и терактов, отметили в СБУ.
"Россияне пытаются использовать наших детей как оружие против Украины. Для них нет ничего святого. Они превращают несовершеннолетних в террористов-смертников, взрывая их. Дети думают, что это игра, хотя на самом деле платят своими жизнями за участие в ней", – отметил Байдак.
Украинскую молодежь призывают немедленно обращаться в СБУ, если российские спецслужбы вербуют на совершение преступлений:
→ в официальный чат-бот "Спали" ФСБшника";
→ или на горячую линию Службы безопасности (0 800 501 482);
→ или номер 102.
- В июне правоохранители предотвратили теракт в людном месте Ивано-Франковска, который должна была совершить несовершеннолетняя по заказу российских спецслужб. Она обратилась в чат-бот СБУ "Спали" ФСБшника" и вовремя сообщила о намерениях оккупантов.
- Однако в марте – тоже в Ивано-Франковске – двое несовершеннолетних решили пойти на сотрудничество с врагом до конца – и в результате россияне взорвали их во время выполнения задания. 17-летний погиб на месте, 15-летний госпитализирован в тяжелом состоянии.