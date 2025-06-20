СБУ привлекла известного украинского комика к кампании "Спали" ФСБшника" – видео

Иллюстративное фото: СБУ

Известный украинский стендап-комик Василий Байдак присоединился к информационной кампании Службы безопасности Украины "Спали" ФСБшника", цель которой – противодействие вербовке несовершеннолетних российскими спецслужбами. Байдак стал главным героем видеоролика, в котором предостерег подростков от попадания на крючок россиян.

Сейчас те активно ищут в соцсетях исполнителей тяжких преступлений: поджогов, диверсий и терактов, отметили в СБУ.

"Россияне пытаются использовать наших детей как оружие против Украины. Для них нет ничего святого. Они превращают несовершеннолетних в террористов-смертников, взрывая их. Дети думают, что это игра, хотя на самом деле платят своими жизнями за участие в ней", – отметил Байдак.

Украинскую молодежь призывают немедленно обращаться в СБУ, если российские спецслужбы вербуют на совершение преступлений:

→ в официальный чат-бот "Спали" ФСБшника";

→ или на горячую линию Службы безопасности (0 800 501 482);

→ или номер 102.