СБУ залучила відомого українського коміка до кампанії "Спали" ФСБшника" – відео

Стендапер Василь Байдак розповів, як росіяни перетворюють українських неповнолітніх на терористів-смертників

Ілюстративне фото: СБУ

Відомий український стендап-комік Василь Байдак долучився до інформаційної кампанії Служби безпеки України "Спали" ФСБшника", мета якої – протидія вербуванню неповнолітніх російськими спецслужбами. Байдак став головним героєм відеоролика, у якому застеріг підлітків від потрапляння на гачок росіян.

Зараз ті активно шукають у соцмережах виконавців тяжких злочинів: підпалів, диверсій і терактів, наголосили в СБУ.

"Росіяни намагаються використати наших дітей як зброю проти України. Для них нема нічого святого. Вони перетворюють неповнолітніх на терористів-смертників, підриваючи їх. Діти думають, що це гра, хоча насправді платять своїми життями за участь у ній", – зазначив Байдак.

Українську молодь закликають негайно звертатися до СБУ, якщо російські спецслужби вербують на вчинення злочинів:

→ в офіційний чат-бот "Спали" ФСБшника";

→ або на гарячу лінію Служби безпеки (0 800 501 482);

→ або на номер 102.