СБУ залучила відомого українського коміка до кампанії "Спали" ФСБшника" – відео
Відомий український стендап-комік Василь Байдак долучився до інформаційної кампанії Служби безпеки України "Спали" ФСБшника", мета якої – протидія вербуванню неповнолітніх російськими спецслужбами. Байдак став головним героєм відеоролика, у якому застеріг підлітків від потрапляння на гачок росіян.
Зараз ті активно шукають у соцмережах виконавців тяжких злочинів: підпалів, диверсій і терактів, наголосили в СБУ.
"Росіяни намагаються використати наших дітей як зброю проти України. Для них нема нічого святого. Вони перетворюють неповнолітніх на терористів-смертників, підриваючи їх. Діти думають, що це гра, хоча насправді платять своїми життями за участь у ній", – зазначив Байдак.
Українську молодь закликають негайно звертатися до СБУ, якщо російські спецслужби вербують на вчинення злочинів:
→ в офіційний чат-бот "Спали" ФСБшника";
→ або на гарячу лінію Служби безпеки (0 800 501 482);
→ або на номер 102.
- У червні правоохоронці запобігли теракту у людному місці Івано-Франківська, який мала здійснити неповнолітня на замовлення російських спецслужб. Вона звернулася до чат-бота СБУ "Спали" ФСБшника" і вчасно повідомила про наміри окупантів.
- Однак у березні – теж в Івано-Франківську – двоє неповнолітніх вирішили піти на співпрацю з ворогом до кінця – і в результаті росіяни підірвали їх під час виконання завдання. 17-річний загинув на місці, 15-річного ушпиталили у важкому стані.