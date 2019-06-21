СБУ провела обыски у экс-главы Херсонской ОГА Гордеева - СМИ

Гордеев Андрей Фото: facebook.com/andriy.gordeev

СБУ провела обыски у бывшего главы Херсонской облгосадминистрации Андрея Гордеева, которого отец Екатерины Гандзюк обвиняет в причастности к нападению на активистку. Об этом сообщает Слідство.Інфо со ссылкой на собственный источник.

По его словам, обыск также провели у заместителя Гордеева Евгения Рищука.

Гордеев подтвердил изданию информацию об обыске у него дома, но о его причинах сообщать не стал.

"Я из Киева всю ночь ехал, не спал, а тут они - с автоматами и в масках", - сказал Гордеев.

В пресс-службе СБУ изданию отказались комментировать эту информацию.

В январе Виктор Гандзюк на заседании Временной следственной комиссии заявил, что организатор убийства Екатерины якобы сотрудничал с топ-чиновниками области Владиславом Мангером и Андреем Гордеевым.

Гордеев в ответ заявил, что Виктора Гандзюка "используют в политических манипуляциях негодяи, которые стоят в "тени".

В апреле пятый президент Петр Порошенко подписал указ об увольнении Гордеева.