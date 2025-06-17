В Запорожье весь ректорат КПУ продавал "уклонистам" аспирантские удостоверения – источник

Фейковое обучение стоило до $5000, а отдать деньги нужно было наличными

Задержанный (Фото: СБУ)

В Запорожье разоблачили весь ректорат одного из университетов, продавшего почти 3000 фейковых удостоверений аспирантов для "уклонистов" от мобилизации. Об этом сообщила Служба безопасности Украины.

Собеседник LIGA.net в правоохранительных органах сообщил, что речь идет о Классическом приватном университете.

Правоохранители разоблачили ректора университета, который за взятки оформлял в аспирантуру мужчин, желавших избежать мобилизации. Также разоблачены восемь подчиненных, которые, по данным дела, действовали в составе преступной организации. В их числе заместители ректора и руководство институтов учебного заведения.

Следователи установили, что "схемой" фейкового обучения воспользовались 2966 военнообязанных. В период с конца 2023 года и до середины 2024 года фигуранты заработали на этом более 17 млн грн.

Схема действовала следующим образом: ректорат зачислял мужчин призывного возраста на дневную форму обучения без каких-либо вступительных экзаменов и последующего посещения занятий. Мужчины после этого имели право получить отсрочку от мобилизации.

Стоимость "обучения" составляла до $5000 наличными. А после получения документов так называемые "аспиранты" платили на реквизиты заведения за два семестра в размере почти 20 000 грн. Эти средства фигуранты схемы снимали со счетов и распределяли между собой.

Ректору и восьми его подчиненным сообщили о подозрении сразу по четырем статьям: создание преступной организации, подкуп должностного лица, несанкционированные действия с информацией и уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации

В настоящее время решается вопрос об избрании мер. Всем фигурантам может грозить до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Фото: СБУ

Фото: СБУ