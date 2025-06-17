У Запоріжжі весь ректорат КПУ продавав "ухилянтам" аспірантські посвідчення – джерело

Фейкове навчання коштувало до $5000, а віддати гроші треба було готівкою

Затриманий (Фото: СБУ)

У Запоріжжі викрили увесь ректорат одного з університетів, який продав майже 3000 фейкових посвідчень аспірантів для "ухилянтів" від мобілізації. Про це повідомила Служба безпеки України.

Співрозмовник LIGA.net у правоохоронних органах повідомив, що йдеться про Класичний приватний університет.

Правоохоронці викрили ректора університету, який за хабарі оформлював до аспірантури чоловіків, які хотіли уникнути мобілізації. Також викрито вісім підлеглих, які, за даними справи, діяли у складі злочинної організації. Серед них заступники ректора та керівництво інститутів навчального закладу.

Слідчі встановили, що "схемою" фейкового навчання скористалися 2966 військовозобов’язаних. В період із кінця 2023 року і до середини 2024 року фігуранти заробили на цьому понад 17 млн грн.

Схема діяла наступним чином: ректорат зараховував чоловіків призовного віку на денну форму навчання без будь-яких вступних іспитів та подальшого відвідування занять. Чоловіки після цього мали право отримати відстрочку від мобілізації.

Вартість "навчання" становила до $5000 готівкою. А після отримання документів так звані "аспіранти" сплачували на реквізити закладу за два семестри у розмірі майже 20 000 грн. Ці кошти фігуранти схеми знімали з рахунку та розподіляли між собою.

Ректору та вісьмом його підлеглим повідомили про підозру одразу за чотирма статтями: створення злочинної організації, підкуп службової особи, несанкціоновані дії з інформацією та ухилення від призову на військову службу під час мобілізації

Наразі вирішується питання про обрання запобіжних заходів. Усім фігурантам може загрожувати до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

Фото: СБУ

Фото: СБУ