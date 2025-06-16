Поліція: На Львівщині мобілізований вистрибнув із вантажівки дорогою до полігону

31-річний чоловік без свідомості потрапив до лікарні. У нього відкрита черепна-мозкова травма

Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ

У Львівській області під час перевезення мобілізованих до полігону один із них вистрибнув із кузова вантажівки. Про це повідомила Нацполіція.

12 червня правоохоронці отримали від медиків повідомлення про пацієнта, доставленого в одну із львівських лікарень без свідомості з відкритою черепно-мозковою травмою.

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Як попередньо встановили у Яворівському районному відділі поліції, 31-річний мобілізований мешканець Волинської області отримав тілесні ушкодження, вистрибнувши з кузова.

Правоохоронці відкрили провадження за статтею про "необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження". Встановлюються обставини травмування мобілізованого.