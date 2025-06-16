Полиция: Во Львовской области мобилизованный выпрыгнул из грузовика по дороге на полигон

31-летний мужчина без сознания попал в больницу. У него открытая черепно-мозговая травма

Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ

Во Львовской области во время перевозки мобилизованных на полигон один из них выпрыгнул из кузова грузовика. Об этом сообщила Нацполиция.

12 июня правоохранители получили от медиков сообщение о пациенте, доставленном в одну из львовских больниц без сознания с открытой черепно-мозговой травмой.

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Как предварительно установили в Яворивском районном отделе полиции, 31-летний мобилизованный житель Волынской области получил телесные повреждения, выпрыгнув из кузова.

Правоохранители открыли производство по статье о "неосторожном тяжелом или средней тяжести телесном повреждении". Устанавливаются обстоятельства травмирования мобилизованного.