Полиция: Во Львовской области мобилизованный выпрыгнул из грузовика по дороге на полигон
Во Львовской области во время перевозки мобилизованных на полигон один из них выпрыгнул из кузова грузовика. Об этом сообщила Нацполиция.
12 июня правоохранители получили от медиков сообщение о пациенте, доставленном в одну из львовских больниц без сознания с открытой черепно-мозговой травмой.
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Как предварительно установили в Яворивском районном отделе полиции, 31-летний мобилизованный житель Волынской области получил телесные повреждения, выпрыгнув из кузова.
Правоохранители открыли производство по статье о "неосторожном тяжелом или средней тяжести телесном повреждении". Устанавливаются обстоятельства травмирования мобилизованного.
- 30 апреля Рада приняла закон об урегулировании отдельных вопросов насчет военнослужащих, самовольно покинувших воинскую часть. Закон предусматривает продление срока добровольного возвращения до 30 августа 2025-го.