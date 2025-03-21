СБУ: Россияне шантажом заставили школьницу заложить взрывчатку возле полиции в Тернополе

Несовершеннолетняя находится под домашним арестом, ей грозит до 10 лет тюрьмы

Место преступления (Фото: Национальная полиция)

Правоохранители заявили о задержании 14-летней школьницы, которую россияне заставили совершить теракт в Тернополе, шантажируя девушку ее "откровенными" фото. Об этом сообщили Служба безопасности Украины, Офис генерального прокурора и Национальная полиция.

Подписывайтесь на полезный легкий контент в Instagram

По данным СБУ, оккупанты завербовали девушку, чтобы подорвать ее вместе со взрывчаткой возле местного районного управления полиции.

Россияне "заметили" девушку, когда она искала быстрые заработки в Telegram-каналах. Чтобы привлечь ее к сотрудничеству, оккупанты "взломали" ее телефон. Они шантажировали девушку и угрожали слить откровенные фото несовершеннолетней в интернет.

Как следствие, школьница согласилась работать на врага и по инструкциям оккупантов изготовила самодельное взрывное устройство.

В полиции уточнили, что она приобрела в одном из магазинов города необходимые компоненты и химические вещества, после чего самостоятельно изготовила взрывное устройство. Впоследствии несовершеннолетняя установила взрывчатку под служебный автомобиль, припаркованный у территориального подразделения полиции.

В этот момент российские спецслужбы планировали дистанционно подорвать устройство, чтобы убить своего агента и максимальное количество проходивших рядом граждан, отметили в СБУ.

Правоохранители обнаружили и нейтрализовали взрывчатку, задокументировали подрывную деятельность РФ и задержали подозреваемую. Несовершеннолетней объявлено о подозрении в законченном покушении на теракт.

Девушка находится под домашним арестом. Ей грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Фото: Национальная полиция

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ