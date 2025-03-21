СБУ: Росіяни шантажем змусили 14-річну школярку закласти вибухівку біля поліції у Тернополі

Неповнолітня перебуває під домашнім арештом, їй загрожує до 10 років тюрми

Місце злочину (Фото: Національна поліція)

Правоохоронці заявили про затримання 14-річної школярки, яку росіяни змусили вчинити теракт у Тернополі, шантажуючи дівчину її "відвертими" фото. Про це повідомили Служба безпеки України, Офіс генерального прокурора та Національна поліція.

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За даними СБУ, окупанти завербували дівчину, щоб підірвати її разом з вибухівкою біля місцевого районного управління поліції.

Росіяни "помітили" дівчину, коли вона шукала швидкі заробітки у Telegram-каналах. Щоб залучити її до співпраці, окупанти "зламали" її телефон. Вони шантажували дівчину та погрожували "злити" відверті фото неповнолітньої в інтернет.

Як наслідок, школярка погодилася працювати на ворога та за інструкціями окупантів виготовила саморобний вибуховий пристрій.

У поліції уточнили, що вона придбала в одному з магазинів міста необхідні компоненти та хімічні речовини, після чого самостійно виготовила вибуховий пристрій. Згодом неповнолітня встановила вибухівку під службовий автомобіль, припаркований біля територіального підрозділу поліції.

У цей момент російські спецслужби планували дистанційно підірвати пристрій, щоб вбити свою агентку і максимальну кількість громадян, що проходили поруч, наголосили в СБУ.

Правоохоронці виявили й нейтралізували вибухівку, задокументували підривну діяльність РФ і затримали підозрювану. Неповнолітній повідомлено про підозру в закінченому замаху на теракт.

Дівчина перебуває під домашнім арештом. Їй загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Фото: Національна поліція

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ