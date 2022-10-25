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СБУ сообщила о подозрении министру транспорта России за переброску в Крым бронетехники

Цей матеріал також доступний українською
25.10.2022, 15:10
СБУ сообщила о подозрении министру транспорта России за переброску в Крым бронетехники - Фото
Виталий Савельев (Фото: россми)

Служба безопасности сообщила о подозрении министру транспорта России Виталию Савельеву, который участвовал в подготовке и проведении вооруженной агрессии против Украины. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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Следствие установило, что Савельев способствовал министерству обороны России в перемещении личного состава, вооружения и военной техники оккупантов к границам Украины и в захваченные районы.

Переправку колонн военной техники российской армии осуществляли железнодорожным транспортом через территорию временно оккупированного Крыма.

Сотрудники СБУ задокументировали, что в период с 26 марта 2021-го по 4 сентября этого года Савельев обеспечил переброску на захваченный полуостров почти 300 единиц российской бронетехники: танки, бронетранспортеры, боевые машины пехоты и автоцистерны с сотнями тонн горюче-смазочных материалов.

В СБУ подчеркивают, что именно эту технику оккупанты задействовали в начале полномасштабного вторжения, в частности, в боевых действиях в Херсонской, Запорожской и Донецкой областях.

Как отмечается, для перемещения военных эшелонов было использовано более 250 вагонов. Для этого глава Минтранспорта России дал соответствующее поручение подчиненным подразделениям компании РЖД и крымским оккупантам.

На основании собранных доказательств следователи СБУ подозревают Савельева в пособничестве в планировании, подготовке, развязывании и ведении агрессивной войны, а также в незаконной переправке лиц через госграницу Украины.

Санкция статей предусматривает наказание до 15 лет заключения.

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Наталія Медведєва
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