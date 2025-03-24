СБУ: В Харькове задержали агента России, который наводил удары по производителям дронов

Подозреваемый в госизмене харьковчанин (Фото: СБУ)

Служба безопасности Украины в Харьковской области задержала 24-летнего безработного харьковчанина, подозреваемого в государственной измене и незаконном изготовлении взрывчатки. Об этом сообщила СБУ.

Подозреваемый, по данным следствия, производил взрывчатку для совершения терактов и корректировал ракетно-бомбовые удары по Харькову по заказу Федеральной службы безопасности России.

Как сообщили в СБУ, мужчина был завербован ФСБ в Телеграмме, где попал в поле зрения врага из-за прокремлевских комментариев. В ходе обыска в его доме следователи изъяли мобильный телефон с анонимным чатом в мессенджере, через который подозреваемый контактировал с российскими кураторами.

После вербовки харьковчанин получал от оккупантов геолокации вражеских тайников с компонентами к самодельным взрывным устройствам, доукомплектовывал их телефонами и взрывчатыми веществами и закладывал в новые тайники.

Кроме того, подозреваемый разыскивал адреса оборонных предприятий, в том числе компаний по производству и ремонту боевых дронов.

"Предатель расспрашивал знакомых во время бытовых разговоров, а затем проводил доразведку вблизи нужного объекта", – рассказали в СБУ.

Обнаруженные координаты подозреваемый планировал использовать для подготовки новой серии воздушных ударов по Харькову.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили мужчине о подозрении в совершении преступлений по ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения) и ч. 1 ст. 263 (незаконное изготовление, приобретение и хранение взрывного устройства) Уголовного кодекса Украины.

Подозреваемый находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.