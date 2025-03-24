СБУ: У Харкові затримали агента Росії, який корегував удари по виробниках дронів і готував теракти

Підозрюваний у держзраді харків'янин (Фото: СБУ)

Служба безпеки України в Харківській області затримала 24-річного безробітного харків’янина, який підозрюється у державній зраді й незаконному виготовленні вибухівки. Про це повідомила СБУ.

Підозрюваний, за даними слідства, виготовляв вибухівку для вчинення терактів і коригував ракетно-бомбові удари по Харкову на замовлення Федеральної служби безпеки Росії.

Як повідомили в СБУ, чоловік був завербований ФСБ у Телеграмі, де потрапив у поле зору ворога через прокремлівські коментарі. Під час обшуку в його домі слідчі вилучили мобільний телефон з анонімним чатом у месенджері, через який підозрюваний контактував з російськими кураторами.

Після вербування харків'янин отримував від окупантів геолокації ворожих схованок із компонентами до саморобних вибухових пристроїв, доукомплектовував їх телефонами й вибуховими речовинами та закладав у нові схованки.

Окрім того, підозрюваний розшукував адреси оборонних підприємств, зокрема, компаній з виробництва й ремонту бойових дронів.

"Зрадник розпитував знайомих під час побутових розмов, а потім проводив дорозвідку поблизу потрібного об’єкта", – розповіли в СБУ.

Знайдені координати підозрюваний планував використовувати для підготовки нової серії повітряних ударів по Харкову.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили чоловікові про підозру у вчиненні злочинів за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) та ч. 1 ст. 263 (незаконне виготовлення, придбання і зберігання вибухового пристрою) Кримінального кодексу України.

Наразі підозрюваний перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.