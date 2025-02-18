СБУ: В Киевской области чиновник колонии "сливал" России данные об экс-заключенных в ВСУ
В Киевской области задержали руководителя отделения социально-воспитательной и психологической работы одной из исправительных колоний по подозрению в государственной измене. В Службе безопасности Украины утверждают, что он передавал спецслужбе РФ информацию о бывших заключенных, присоединившихся к рядам Сил обороны.
По данным следствия, агент передавал персональные данные экс-заключенных, даты их увольнения, а также информацию о воинских частях, где они сейчас служат.
СБУ отмечает, что российские спецслужбы планировали использовать эти данные для выявления местонахождение украинских подразделений и попыток вербовки военных.
Задержание произошло в момент, когда подозреваемый собирался передать информацию российской стороне.
Мужчине вручили подозрение в государственной измене во время военного положения. Сейчас он находится под арестом без права на залог. Ему грозит пожизненное заключение и конфискация имущества.
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