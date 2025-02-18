СБУ: На Київщині посадовець колонії "зливав" Росії дані про ексв'язнів, що воюють у ЗСУ
На Київщині затримали керівника відділення соціально-виховної та психологічної роботи однієї з виправних колоній за підозрою в державній зраді. У Службі безпеки України стверджують, що він передавав спецслужбі РФ інформацію про колишніх ув’язнених, які долучилися до лав Сил оборони.
За даними слідства, агент передавав персональні дані ексв’язнів, дати їхнього звільнення, а також інформацію про військові частини, де вони зараз служать.
СБУ зазначає, що російські спецслужби планували використати ці дані для виявлення місцеперебування українських підрозділів і спроб вербування військових.
Затримання відбулося в момент, коли підозрюваний збирався передати інформацію російській стороні.
Чоловікові вручили підозру в державній зраді під час воєнного стану. Зараз він під арештом без права на заставу. Йому загрожує довічне ув’язнення та конфіскація майна.
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