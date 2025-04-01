СБУ: В Киевской области разоблачили подпольное PR-агентство, работавшее на спецслужбы РФ

Руководителю и сотруднику агентства объявили о подозрении в государственной измене

Задержанный (Фото: Служба безопасности Украины)

В Украине нейтрализовали еще одну ячейку российских спецслужб, которая находилась в Киевской области. Задержаны два профессиональных пиарщика, которые, по данным следствия, по заказу РФ совершали информационные диверсии против Украины. Об этом сообщили Служба безопасности Украины и Офис генерального прокурора.

По версии следствия, мужчины работали в основном на "медийном рынке" Европейского Союза. Они готовили и распространяли материалы, дискредитирующие Украину и оправдывающие российскую агрессию.

Для этого пиарщики создали более 200 сайтов, которые фактически дублировали официальные рупоры Кремля и были зарегистрированы на фейковые аккаунты во избежание блокировки.

Также по заказу оккупантов они проводили информационные кампании в странах ЕС и оправдывали подсанкционных топ-чиновников страны-агрессора.

По данным спецслужбы, они занимались также раскруткой образов двух "кошельков" Кремля: главы российской госкорпорации "Банк развития и внешнеэкономической деятельности" Игоря Шувалова и председателя правления московского банка ВТБ Андрея Костина.

Эти российские банкиры входят в ближайшее окружение российского диктатора Владимира Путина и причастны к масштабным схемам финансирования вооруженной агрессии России.

В прокуратуре уточнили, что правоохранители задержали руководителя и сотрудника украинского PR-агентства, принадлежащего гражданину России. Они, по информации ОГП, помогали раскручивать также медийный образ диктатора Чечни Рамзана Кадырова.

Подозреваемые проводили анализ публичной репутации граждан государства-агрессора, разрабатывали методики его улучшения. В своей деятельности они широко использовали "ботофермы", которые от имени граждан РФ генерировали положительные комментарии относительно их государственных деятелей.

Следствие установило, что до 2022 года эти пиарщики выполняли коммерческие заказы из РФ. После начала полномасштабной войны на мужчин дистанционно вышел их бывший работодатель из России и предложил сотрудничество с оккупантами.

Во время обысков у задержанных изъяли компьютерную технику и мобильные телефоны с доказательствами преступлений. Им сообщили о подозрении в государственной измене.

Мужчины находятся под стражей без права внесения залога. Им грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

21 февраля 2025 года СБУ сообщила, что фиксирует значительную активизацию российских спецслужб в проведении информационно-психологических спецопераций.

13 марта в СБУ заявили об активизации российских спецслужб в информационном пространстве с привлечением карманных пропагандистов, блогеров и так называемых экспертов.