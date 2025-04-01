СБУ: У Київській області викрили підпільне PR-агентство, яке працювало на спецслужби Росії

Керівнику та співробітнику агентства оголосили про підозру в державній зраді

Затриманий (Фото: Служба безпеки України)

В Україні нейтралізували ще один осередок російських спецслужб, який був у Київській області. Затримано двох професійних піарників, які, за даними слідства, на замовлення РФ вчиняли інформаційні диверсії проти України. Про це повідомили Служба безпеки України та Офіс генерального прокурора.

За версією слідства, чоловіки працювали здебільшого на "медійному ринку" Європейського Союзу. Вони готували та поширювали матеріали, що дискредитують Україну й виправдовують російську агресію.

Для цього піарники створили понад 200 сайтів, які фактично дублювали офіційні рупори Кремля і були зареєстровані на фейкові акаунти для уникнення блокування.

Також на замовлення окупантів вони проводили інформаційні кампанії у країнах ЄС та виправдовували підсанкційних топпосадовців країни-агресора.

За даними спецслужби, вони займалися також розкруткою образів двох "гаманців" Кремля: очільника російської держкорпорації "Банк развития и внешнеэкономической деятельности" Ігоря Шувалова та голови правління московського банку ВТБ Андрія Костіна.

Обидва російські банкіри входять до найближчого оточення російського диктатора Володимира Путіна та причетні до масштабних схем фінансування збройної агресії Росії.

У прокуратурі уточнили, що правоохоронці затримали керівника та співробітника українського PR-агентства, яке належить громадянину Росії. Вони, за інформацією ОГП, допомагали розкручувати також медійний образ диктатора Чечні Рамзана Кадирова.

Підозрювані проводили аналіз публічної репутації громадян держави-агресора, розробляли методики її покращення. У своїй діяльності вони широко використовували "ботоферми", які від імені громадян РФ генерували позитивні коментарі стосовно їхніх державних діячів.

Слідство встановило, що до 2022 року ці піарники виконували комерційні замовлення з РФ. Після початку повномасштабної війни на чоловіків дистанційно вийшов їхній колишній роботодавець з Росії й запропонував співпрацю з окупантами.

Під час обшуків у затриманих вилучено комп’ютерну техніку та мобільні телефони з доказами злочинів. Їм повідомили про підозру в державній зраді.

Чоловіки перебувають під вартою без права внесення застави. Їм загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

21 лютого 2025 року СБУ повідомила, що фіксує значну активізацію російських спецслужб у проведенні інформаційно-психологічних спецоперацій.

13 березня в СБУ заявили про активізацію російських спецслужб в інформаційному просторі із залученням кишенькових пропагандистів, блогерів і так званих експертів.