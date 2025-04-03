СБУ: В Сумской области замдиректора учебного заведения "сливал" России данные о ВСУ

Задержанный хотел, чтобы Россия оккупировала Украину, и не стеснялся об этом писать в сети

Задержание (Фото: ОГП)

На севере Сумской области задержан заместитель директора учебного заведения, подозреваемый в том, что он "сливал" россиянам локации военных Вооруженных Сил Украины. Об этом сообщила Служба безопасности Украины.

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Отмечается, что задержанный жил в прифронтовом поселке и ждал захвата россиянами всего северо-восточного региона Украины. Он озвучивал свои взгляды в комментариях в Telegram-каналах и в начале 2024 года попал в поле зрения российских спецслужб.

Как выяснили правоохранители, мужчина передавал врагу разведданные о пунктах базирования и перемещения Сил обороны на территории, которая граничит с Курской областью. Для этого он ездил по приграничной территории под видом личных дел и фотографировал военные объекты, а затем присылал "отчет" куратору.

СБУ задержала "агента" России, благодаря чему удалось предотвратить "слив" актуальных сведений о дислокации и перемещении Сил обороны. При обыске у мужчины изъят мобильный телефон, компьютер и флешки с доказательствами его деятельности.

Как сообщили в Офисе генпрокурора, задержанному объявили о подозрении в несанкционированном распространении информации о перемещении военных формирований. В настоящее время он находится под стражей без права внесения залога.

Фото: СБУ

1 апреля СБУ разоблачила подпольное PR-агентство в Киевской области, работавшее на спецслужбы России.

2 апреля СБУ сообщала, что во Львове задержаны "агенты России", которые готовили взрыв в отделении полиции во Львове.