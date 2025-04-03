СБУ: На Сумщині заступник директора навчального закладу "зливав" Росії дані про ЗСУ

Затриманий хотів, щоб Росія окупувала Україну, та не соромився про це писати в мережі

Затримання (Фото: ОГП)

На півночі Сумської області затримано заступника директора навчального закладу, якого підозрюють в тому, що він "зливав" росіянам локації військових Збройних Сил України. Про це повідомила Служба безпеки України.

Зазначається, що затриманий мешкав у прифронтовому селищі та очікував на захоплення росіянами всього північно-східного регіону України. Він озвучував свої погляди в коментарях у Telegram-каналах і на початку 2024 року потрапив у поле зору російських спецслужб.

Як з'ясували правоохоронці, чоловік передавав ворогу розвіддані про пункти базування та переміщення Сил оборони на території, що межує з Курською областю. Для цього він їздив прикордонням під виглядом особистих справ і фотографував військові об’єкти, а потім надсилав "звіт" куратору.

СБУ затримала "агента" Росії, завдяки чому вдалося запобігти "зливу" актуальних відомостей про дислокацію та переміщення Сил оборони. Під час обшуку у чоловіка вилучено мобільний телефон, комп’ютер та флешки з доказами його діяльності.

Як повідомили в Офісі генпрокурора, затриманому оголосили про підозру у несанкціонованому поширенні інформації про переміщення військових формувань. Наразі він перебуває під вартою без права внесення застави.

Фото: СБУ

1 квітня СБУ викрила підпільне PR-агентство у Київській області, яке працювало на спецслужби Росії.

2 квітня СБУ повідомляла, що у Львові затримано "агентів Росії", які готували вибух у відділку поліції у Львові.