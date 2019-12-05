СБУ вручила подозрение соратнику Медведчука – журналист

Виктор Медведчук (скриншот видео)

Служба безопасности якобы вручила подозрение Константину Иванову – одному из учредителей охранного агентства Шторм, которое обеспечивает безопасность кума президента РФ Виктора Медведчука и его партии ОПЗЖ. Об этом сообщил в Facebook журналист Юрий Бутусов.

По его информации, в офисе агентства проходили обыски, в ходе которых сотрудники СБУ изъяли шпионскую электротехнику. Иванову якобы вручили подозрение в слежке, незаконном сборе информации и нарушении неприкосновенности частной жизни.

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Журналист отмечает, что в том же здании, где проходили обыски, находится и офис партии ОПЗЖ.

LIGA.net пытается связаться с пресс-службой СБУ для подтверждения информации.

Ранее п резидент Владимир Зеленский спрогнозировал, что "история с каналами Медведчука и ОПЗЖ - плохо кончится ".

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