СБУ: Задержан "политэксперт" с каналов Медведчука и другие агитаторы – срывали мобилизацию

Всем фигурантам уже вручили подозрения по разным статьям Уголовного кодекса

Задержание подозреваемых (Фото: СБУ)

Служба безопасности Украины разоблачила еще 10 человек, подозреваемых в попытках сорвать мобилизацию и оправдании полномасштабной войны. Один из задержанных – "политэксперт", которого часто приглашали каналы экс-лидера запрещенной ОПЗЖ Виктора Медведчука.

Так называемый "политэксперт" был задержан в Киевской области, он скрывался с 24 февраля 2022 года. Мужчина был частым гостем на телеканалах Медведчука и регулярно продвигал кремлевские нарративы. По данным СБУ, задержанный был агентом сети Федеральной службы безопасности РФ.

Эту сеть координировал главный редактор сайта "ПолитНавигатор" Сергей Степанов. Как сообщает СБУ, в начале полномасштабной войны были задержаны два участника агентурной сети, а скрывающийся в Крыму Степанов заочно получил подозрение.

В Виннице разоблачен 39-летний администратор нескольких каналов на YouTube и в Telegram. По данным следствия, мужчина оказывал онлайн-консультации на тему, как сопротивляться законным действиям Территориальных центров комплектования. К тому же, как выяснили следователи, мужчина присваивал средства, которые украинцы донатили Силам обороны.

В Житомирской области задержаны три подписчика местного Telegram-канала. Как утверждают в СБУ, они призывали к физической расправе над представителями военкоматов и "сливали" в чат координаты патрулей, блокпостов военных и правоохранителей.

В Черниговской области задержан 31-летний администратор Telegram-канала и четыре его сообщника. По данным следствия, они "сливали" информацию о местоположении и маршрутах движения военных.

Все фигуранты получили подозрения от СБУ за соответствующие действия: госизмена, нарушение равноправия, препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований и мошенничество. В случае доказательства их вины задержанным может грозить наказание от штрафа до пожизненного лишения свободы в зависимости от нарушения.

1 ноября СБУ сообщила, что задержан экс-депутат от Партии регионов, которой работал на Россию и призвал бить по Сумской области.

31 октября сообщалось, что в Харькове задержан владелец российской фирмы. Он помогал запускать спутники-шпионы Роскосмосу.

30 октября в Харькове задержали ученого. По данным СБУ, он помогал россиянам модернизировать "шахеды".