СБУ: Затримано "політексперта" з каналів Медведчука і ще кількох агітаторів – зривали мобілізацію

Затримання підозрюваних (Фото: СБУ)

Служба безпеки України викрила ще 10 осіб, яких підозрює в спробах зірвати мобілізацію та виправданні повномасштабної війни. Один із затриманих – "політексперт", якого часто запрошували канали екслідера забороненої ОПЗЖ Віктора Медведчука.

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Так званого "політексперта" було затримано у Київській області, він переховувався з 24 лютого 2022 року. Чоловік був частим гостем на телеканалах Медведчука і регулярно просував кремлівські наративи. За даними СБУ, затриманий був агентом мережі Федеральної служби безпеки РФ.

Цю мережу координував головний редактор сайту "ПолитНавигатор" Сергій Степанов. Як повідомляє СБУ, на початку повномасштабної війни було затримано двох учасників агентурної мережі, а Степанов, який переховується в Криму, – заочно отримав підозру.

У Вінниці викрито 39-річного адміністратора декількох каналів на YouTube і в Telegram. За даними слідства, чоловік надавав онлайн-консультації на тему, як чинити опір законним діям Територіальних центрів комплектування. До того ж, як з'ясували слідчі, чоловік привласнював кошти, які українці донатили на Сили оборони.

На Житомирщині затримано трьох дописувачів місцевого Telegram-каналу. Як стверджують в СБУ, вони закликали до фізичної розправи над представниками військкоматів і "зливали" в чат координати патрулів, блокпостів військових та правоохоронців.

У Чернігівській області затримано 31-річного адміністратора Telegram-каналу та чотирьох його поплічників. За даними слідства, вони "зливали" інформацію про місця розташування і маршрути руху військових.

Усі фігуранти отримали підозри від СБУ за відповідні дії: держзраду, порушення рівноправності, перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань і шахрайство. В разі доведення їхньої провини затриманим може загрожувати покарання від штрафу до довічного позбавлення волі залежно від порушення.

1 листопада СБУ повідомила, що затримано ексдепутата від Партії регіонів, якій працював на Росію і закликав бити по Сумській області.

31 жовтня повідомлялося, що у Харкові затримали власника російської фірми. Він допомагав запускати супутники-шпигуни Роскосмосу.

30 жовтня у Харкові затримали вченого. За даними СБУ, він допомагав росіянам модернізувати "шахеди".