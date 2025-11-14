СБУ: Задержан руководитель политпартии на взятке $160 000 – обещал статус нардепа

В октябре суд аннулировал регистрацию политсилы Токара "Гарант", но несмотря на это, он торговал "проходными позициями"

Задержанный (Фото: СБУ)

В Киеве задержали главу одной из политических партий на взятке в $160 000, за которые он обещал клиентам статус народного депутата. Об этом сообщила Служба безопасности Украины.

Мужчину задержали в одном из столичных ресторанов именно во время получения взятки.

Имя задержанного не называют, но по данным собеседника LIGA.net в правоохранительных органах, речь идет о бывшем гендиректоре ООО "Укратомэнерго" и главе партии "Гарант" Валерии Токаре.

Расследование установило, что фигурант торговал "проходными позициями" партийного списка, обещая клиентам статус народного депутата на следующих парламентских выборах. И это несмотря на то, что в октябре 2025 года суд аннулировал регистрацию этой политсилы из-за обнаруженной подделки учредительных документов.

В дополнение к этому он, как утверждают правоохранители, публично распространял фейки о Силах обороны и общественно-политической ситуации в Украине. А также распространял кремлевские нарративы об оперативной обстановке на фронте и призывал к срыву мобилизации.

Все это он транслировал на личных страницах в соцсетях с общим количеством почти полмиллиона подписчиков.

В СБУ сообщили, что мужчине сообщили о подозрении в мошенничестве, а во время обысков у него обнаружили технику и документы с доказательствами "мошеннических действий". Сейчас он находится под стражей с правом внесения залога 6 млн 720 000 грн. Фигуранту может грозить до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Валерий Токар (Фото: страница в Facebook)