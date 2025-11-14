СБУ: Затримано керівника політпартії на хабарі $160 000 – обіцяв статус нардепа

У жовтні суд анулював реєстрацію політсили Токара "Гарант", але попри це, він торгував "прохідними позиціями"

Затриманий (Фото: СБУ)

У Києві затримали очільника однієї з політичних партій на хабарі у $160 000, за які він обіцяв клієнтам статус народного депутата. Про це повідомила Служба безпеки України.

Чоловіка затримали в одному зі столичних ресторанів саме під час отримання хабаря.

Ім'я затриманого не називають, але за даними співрозмовника LIGA.net у правоохоронних органах, йдеться про колишнього гендиректора ТОВ "Укратоменерго" та очільника партії "Гарант" Валерія Токара.

Розслідування встановило, що фігурант торгував "прохідними позиціями" партійного списку, обіцяючи клієнтам статус народного депутата на наступних парламентських виборах. І це попри те, що у жовтні 2025 року суд анулював реєстрацію цієї політсили через виявлену підробку установчих документів.

На додачу до цього він, як стверджують правоохоронці, публічно поширював фейки про Сили оборони та суспільно-політичну ситуацію в Україні. А також розповсюджував кремлівські наративи про оперативну обстановку на фронті та закликав до зриву мобілізації.

Все це він транслював на особистих сторінках у соцмережах із загальною кількістю майже пів мільйона підписників.

В СБУ повідомили, що чоловіку повідомили про підозру в шахрайстві, а під час обшуків у нього виявили техніку та документи з доказами "шахрайських дій". Наразі він перебуває під вартою з правом внесення застави 6 млн 720 000 грн. Фігуранту може загрожувати до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Валерій Токар (Фото: сторінка у Facebook)