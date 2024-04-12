СБУ: Заключенный-агент России вербовал уголовников, чтобы помогать ДРГ – его разоблачили

По данным спецслужбы, мужчину завербовали еще когда он отбывал наказание на временно оккупированной части Луганской области

Фото: СБУ

Служба безопасности Украины сообщила о разоблачении в Житомирской области заключенного-агента Федеральной службы безопасности РФ. По данным следствия, он вербовал других заключенных – те после выхода из тюрьмы должны были помогать российским диверсионно-разведывательным группам на севере Украины.

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Фигуранты должны были собирать разведывательные данные про Силы обороны и способствовать прорыву российских ДРГ, отмечает спецслужба.

Потенциальными "кандидатами" для вербовки были заключенные уголовники, у которых истек срок наказания, а основной подозреваемый должен был выйти на свободу в ближайшее время, объясняет СБУ.

После выхода из тюрьмы фигуранты должны были "рассредоточиться" по территории Киевской, Житомирской, Черниговской и Сумской областей, чтобы отслеживать геолокации украинских защитников на приграничных районах, а еще одной их задачей был сбор информации об охране объектов критической инфраструктуры, в частности водоканалов и энергопредприятий, акцентирует ведомство.

По данным следствия, оккупанты планировали использовать эти сведения для подготовки маршрутов прорыва собственных ДРГ в "обход" укрепрайонов и огневых позиций Сил обороны, также разведданные требовались захватчикам для определения целей российских диверсий в приграничных областях.

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Спецслужба отмечает, что заблаговременно разоблачила российские планы, о которых узнала во время документирования работавшего на ФСБ фигуранта.

По данным СБУ, подозреваемый был завербован российским силовым ведомством, когда тот отбывал наказание в тюрьме и временно оккупированной части Луганской области – туда он попал еще в 2012-м за совершение тяжкого преступления.

Перед полномасштабным вторжением РФ мужчину этапировали в пенитенциарное учреждение на подконтрольную Украине территорию как жителя Черниговской области, а до выезда из оккупации фигурант получил задание от ФСБ для подрывной деятельности против Украины, объясняют правоохранители.

Спецслужба отмечает, что после освобождения из тюрьмы подозреваемый из заранее оговоренного номера телефона должен был повторно выйти на российских кураторов и доуточнить задание.

Мужчине сообщили о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса – ему грозит еще 15 лет тюрьмы.

Фото: СБУ

Сегодня СБУ проводит обыски у, как утверждается, заместителя председателя отдела внешних отношений Украинской православной церкви Московского патриархата протоиерея Николая Данилевича. Это LIGA.net подтвердил собеседник в правоохранительных органах.

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