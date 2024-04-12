СБУ: В'язень-агент Росії вербував кримінальників, щоб допомагати ДРГ окупантів – його викрили

За даними спецслужби, чоловіка завербували ще коли він відбував покарання на тимчасово окупованій частині Луганщини

Фото: СБУ

Служба безпеки України повідомила про викриття на Житомирщині в'язня-агента Федеральної служби безпеки РФ. За даними слідства, він вербував інших в'язнів – ті після виходу з тюрми мали допомагати російським диверсійно-розвідувальним групам на півночі України.

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Фігуранти мали збирати розвідувальні дані про Сили оборони та сприяти прориву російських ДРГ, зазначає спецслужба.

Потенційними "кандидатами" для вербування були ув'язнені кримінальники, у яких закінчувався термін покарання, а основний підозрюваний мав вийти на волю найближчим часом, пояснює СБУ.

Після виходу з тюрми фігуранти мали "розосередитись" на території Київщини, Житомирщини, Чернігівщини та Сумщини, аби відстежувати геолокації українських захисників на прикордонні, а ще одним їхнім завданням був збір інформації про охорону об’єктів критичної інфраструктури, зокрема водоканалів та енергопідприємств, акцентує відомство.

За даними слідства, окупанти планували використати ці відомості для підготовки маршрутів прориву власних ДРГ в "обхід" укріпрайонів і вогневих позицій Сил оборони, також розвіддані були потрібні загарбникам для визначення цілей російських диверсій у прикордонних областях.

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Спецслужба зауважує, що завчасно викрила російські плани, про які дізналася під час документування фігуранта, який працював на ФСБ.

За даними СБУ, підозрюваного завербувало російське силове відомство, коли той відбував покарання у тюрмі на тимчасово окупованій частині Луганщини – туди він потрапив ще 2012-го за вчинення тяжкого злочину.

Перед повномасштабним вторгненням РФ чоловіка етапували до пенітенціарної установи на підконтрольну Україні територію як мешканця Чернігівщини, а до виїзду з окупації фігурант отримав завдання від ФСБ щодо підривної діяльності проти України, пояснюють правоохоронці.

Спецслужба зазначає, що після звільнення з тюрми підозрюваний із заздалегідь обговореного номера телефону мав повторно вийти на російських кураторів і уточнити завдання.

Чоловікові повідомили про підозру за двома статями Кримінального кодексу – йому загрожує ще 15 років тюрми.

Фото: СБУ

Сьогодні СБУ проводить обшуки у, як стверджується, заступника голови відділу зовнішніх відносин Української православної церкви Московського патріархату протоієрея Миколи Данилевича. Це LIGA.net підтвердив співрозмовник у правоохоронних органах.

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