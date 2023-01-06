Сдавали позиции ВСУ в Константиновке и Бахмуте. В Украине осуждены два информатора

Два информатора, которые сдавали позиции военных ВСУ на территории Константиновки и Бахмута, приговорены к лишению свободы. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

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Суд признал двух граждан Украины виновными в несанкционированном распространении информации о движении, перемещении и размещении Вооруженных Сил Украины (ч. 2 ст. 114-2 УК).

Им назначено наказание в размере 5 лет и 6 месяцев и 6 лет лишения свободы.

Прокуроры в суде доказали, что в марте 2022 года житель поселка Клебан-Бык Краматорского района, а в мае-июле житель города Бахмут по телефонам через мессенджер распространяли текстовые сообщения и скриншоты Google Maps. Они содержали координаты мест расположения и перемещения личного состава и техники ВСУ на территории Константиновки и Бахмута.

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Вадим Ребрина

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