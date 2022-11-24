Сегодня – 9 месяцев Большой войны. Вчера российские оккупанты потеряли свыше 300 военных

По состоянию на утро 24 ноября, по подсчетам Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, ориентировочное число потерь оккупационных войск России с начала полномасштабного вторжения в конце зимы 2022 года составляет уже 85 720 военнослужащих ВС РФ.

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За прошлые сутки ВСУ вывели из строя или захватили один танк, семь бронемашин, две артиллерийские системы и четыре единицы автотехники/автоцистерн.

Также 23 ноября уничтожено приблизительно 310 человек личного состава врага и сбито более полусотни крылатых ракет врага.

Суммарные боевые потери россиян с 24 февраля по 23 ноября включительно:

личного состава — около 85 720 человек (+310 за прошедшие сутки);

танков — 2898 (+1);

боевых бронированных машин — 5837 (+7);

артиллерийских систем — 1889 (+2);

РСЗО — 395 (-);

средств ПВО — 209 (-);

самолетов — 278 (-);

вертолетов — 261 (-);

автотехники и автоцистерн — 4400 (+4);

кораблей/катеров — 16 (-);

БПЛА оперативно-тактического уровня — 1547 (+10);

спецтехники — ​​161 (-);

крылатых ракет — 531 (+51).

Наибольшие потери врага зафиксированы на Лиманском, Авдеевском и Бахмутском направлениях.

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Євген Пилипенко

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