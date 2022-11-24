Сегодня – 9 месяцев Большой войны. Вчера российские оккупанты потеряли свыше 300 военных
По состоянию на утро 24 ноября, по подсчетам Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, ориентировочное число потерь оккупационных войск России с начала полномасштабного вторжения в конце зимы 2022 года составляет уже 85 720 военнослужащих ВС РФ.
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За прошлые сутки ВСУ вывели из строя или захватили один танк, семь бронемашин, две артиллерийские системы и четыре единицы автотехники/автоцистерн.
Также 23 ноября уничтожено приблизительно 310 человек личного состава врага и сбито более полусотни крылатых ракет врага.
Суммарные боевые потери россиян с 24 февраля по 23 ноября включительно:
личного состава — около 85 720 человек (+310 за прошедшие сутки);
танков — 2898 (+1);
боевых бронированных машин — 5837 (+7);
артиллерийских систем — 1889 (+2);
РСЗО — 395 (-);
средств ПВО — 209 (-);
самолетов — 278 (-);
вертолетов — 261 (-);
автотехники и автоцистерн — 4400 (+4);
кораблей/катеров — 16 (-);
БПЛА оперативно-тактического уровня — 1547 (+10);
спецтехники — 161 (-);
крылатых ракет — 531 (+51).
Наибольшие потери врага зафиксированы на Лиманском, Авдеевском и Бахмутском направлениях.
- 23 ноября, накануне новой массированной атаки РФ на энергосистему Украины, Европарламент признал ее государством-спонсором терроризма.
- Украинские власти считают, что отказ России от ядерного оружия должен стать главным условием для переговоров после войны.
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