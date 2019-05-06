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06.05.2019, 13:19

Сегодня президент заменит командующего войсками в Донбассе

Сегодня президент заменит командующего войсками в Донбассе - Фото
Сергей Наев (фото - пресс-центр ООС)

Замена - плановая. Наева на этом посту, по данным журналиста Юрия Бутусова, заменит генерал Александр Сырский

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Сегодня при участии верховного главнокомандующего, действующего президента Петра Порошенко назначат нового командующего операции объединенных сил в Донбассе, сообщает в Facebook журналист Юрий Бутусов.

Новым командующим ООС будет назначен генерал Александр Сырский, уточняет Бутусов. Сырский заменит на этом посту Сергея Наева.

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Замена – плановая, ротационная.

Сегодня также будет присвоено значительное число досрочных генеральских званий группе офицеров и генералов.

14 апреля Наев заявил, что, если бы существовали гарантии невмешательства страны-оккупанта РФ, украинская армия после принятия решения о силовом освобождении Донбасса должна была бы провести "очень и очень скоротечную" операцию.

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Теги: Сергей Наев, оос, Донбасс
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