Сегодня президент заменит командующего войсками в Донбассе

Сегодня при участии верховного главнокомандующего, действующего президента Петра Порошенко назначат нового командующего операции объединенных сил в Донбассе, сообщает в Facebook журналист Юрий Бутусов.
Новым командующим ООС будет назначен генерал Александр Сырский, уточняет Бутусов. Сырский заменит на этом посту Сергея Наева.
Замена – плановая, ротационная.
Сегодня также будет присвоено значительное число досрочных генеральских званий группе офицеров и генералов.
14 апреля Наев заявил, что, если бы существовали гарантии невмешательства страны-оккупанта РФ, украинская армия после принятия решения о силовом освобождении Донбасса должна была бы провести "очень и очень скоротечную" операцию.
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