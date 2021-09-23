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Сегодня Рада рассмотрит "антиолигархические" законопроекты: повестка заседания

Цей матеріал також доступний українською
23.09.2021, 09:05
Сегодня Рада рассмотрит
Верховная Рада (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)

Сегодня Верховная Рада рассмотрит во втором чтении закон об олигархах и "антиахметовский" закон. Повестка заседания парламента опубликована на официальном сайте.

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Первым в повестке стоит законопроект №5599 об угрозах нацбезопасности, связанных с чрезмерным влиянием олигархов на политику. К документу поданы 1257 поправок. В Слуге народа предлагают применить процедуру постатейного рассмотрения, чтобы не голосовать по всем поправкам, но решение еще не принято: спикер Рады Дмитрий Разумков отказался ставить вопрос о процедуре на согласительном совете парламента, заявив, что его по регламенту должен решать зал Рады.

После закона об олигархах Рада планирует рассмотреть закон №5600, об изменениях в налоговом кодексе, известный как "антиахметовский". Он содержит изменение формулы расчета рентной платы за добычу железной руды и другие изменения в налогах, многие из которых планируется убрать из финальной версии документа. К законопроекту поданы более 10 000 поправок, в СН также предлагают рассматривать его постатейно.

Если рассмотрение "антиолигархического пакета" удастся завершить сегодня, Рада может перейти в первом чтении к законопроекту №6052 об изменениях в бюджете 2021 года по реализации социальных мероприятий и инфраструктурных проектов. К нему подано пять альтернативных законопроектов от разных фракций.

Следующими в повестке значатся законопроекты №5148 о повышении качества пищевых продуктов, которые потребляют дети, в первом чтении, и №4046 о стимулировании деятельности фермерских хозяйств во втором чтении.

На 16:00 назначено внеочередное заседание Рады. На него вынесены четыре законопроекта:

– №2644 и №2645, об отмене норм, которые увеличивают фискальное давление путем расширения сферы применения регистраторов расчетных операций (РРО);
– №3853, о смене подхода к определению объема доходов для применения упрощенной системы налогообложения;
– №3993, об упрощении учета доходов физлиц-предпринимателей.

  • 2 июня 2021 года президент передал в Верховную Раду законопроект №5599, который должен закрепить в украинском законодательстве термин "олигарх" и определить, какие санкции могут грозить обладателям этого статуса. 
  • 1 июля Верховная Рада приняла законопроект об олигархах в первом чтении. По состоянию на 6 сентября к законопроекту подано 1257 правок. 
  • 10 сентября Разумков направил законопроект об олигархах на отзыв в Венецианскую комиссию. Глава фракции СН Давид Арахамия просил спикера Рады не делать этого до принятия законопроекта в целом. Однако Разумков сказал, что отправка законопроекта в Венецианскую комиссию не препятствует его рассмотрению Верховной Радой во втором чтении. 
  • В Слуге народа недовольны тем, что "антиолигархические" законопроекты поставлены первыми в повестке дня, поскольку не все депутаты могут успеть к началу рабочего дня приехать в Раду.
Денис Юдин
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верховная рада повестка внеочередное заседание антиахметовский закон закон об олигархах
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