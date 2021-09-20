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Вопреки позиции Разумкова. Слуга народа внесла в повестку Рады "антиолигархические" законы

Цей матеріал також доступний українською
20.09.2021, 12:35
Вопреки позиции Разумкова. Слуга народа внесла в повестку Рады
Согласительный совет Верховной Рады (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)

"Антиолигархический пакет" законопроектов внесен в повестку дня Верховной Рады на четверг этой недели, 23 сентября, по предложению фракции Слуга народа. Голосование согласительного совета парламента транслировал телеканал Рада.

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Включение законопроекта об олигархах, №5599, и "антиахметовского" законопроекта, №5600, в повестку Рады поддержали лидер партии СН, нардеп Александр Корниенко, сопредседатель депутатской группы За будущее Тарас Батенко и глава депутатской группы Доверие Олег Кулинич.

Спикер Рады Дмитрий Разумков во время согласительного совета заявил, что не может не поставить предложение Слуги народа на голосование, но предупредил, что по регламенту между одобрением профильного комитета и рассмотрением законопроекта в зале Рады должно пройти не менее десяти дней. Оба документа были одобрены комитетами в пятницу, 17 сентября.

Также Разумков предупредил, что аппарат Рады может не успеть к четвергу подготовить тексты документов к рассмотрению из-за большого числа поправок к ним.

Корниенко предлагал также проголосовать на согласительном совете за процедуру постатейного рассмотрения антиолигархических законопроектов из-за большого числа поправок, но Разумков отверг его предложение, заявив, что по регламенту процедурные вопрос решает зал.

Против внесения в повестку этой недели "антиолигархических" законопроектов возражали фракции ОПЗЖ, Батькивщина и Голос.

Денис Юдин
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верховная рада Слуга народа согласительный совет Дмитрий Разумков антиахметівський закон закон об олигархах
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