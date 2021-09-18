Когда проголосуют закон об олигархах: Разумков и Слуга народа разошлись во мнениях

В Слуге народа будут настаивать на внесении закона об олигархах в повестку Верховной Рады на следующей неделе, заявила нардеп из СН Евгения Кравчук в эфире телеканал Дом. Спикер парламента Дмитрий Разумков заявил в эфире Свободы слова Савика Шустера, что это не реалистично.

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"Я уверена, что Верховная Рада проголосует этот законопроект на следующей неделе," – заявила Кравчук.

По словам Кравчук, на согласительном совете либо глава фракции СН Давид Арахамия, либо глава партии Александр Корниенко будут настаивать на внесении законопроекта об олигархах в повестку парламента на следующую неделю.

Разумков заявил, что голосование по законопроекту об олигархах на следующей неделе нереалистично, поскольку его текст должен быть подготовлен к рассмотрению нардепами профильным управлением Рады, а на это уйдет несколько дней. Также он напомнил о норме регламента, по которой нардепы должны быть ознакомлены с законопроектом и сопроводительными документами не позднее, чем за 10 дней до его рассмотрения во втором чтении, а комитет согласовал текст закона с поправками только вчера, 17 сентября.

10 сентября 2021 года Разумков направил законопроект об олигархах на отзыв в Венецианскую комиссию. Глава фракции Слуга народа Давид Арахамия просил спикера Рады не делать этого до принятия законопроекта в целом. Однако Разумков сказал, что отправка законопроекта в Венецианскую комиссию не препятствует его рассмотрению Верховной Радой во втором чтении.

Вчера, 17 сентября, Арахамия заявил, что, по его мнению, Разумков умышленно пытается "сбить" закон об олигархах.

В тот же день на "Свободе слова Савика Шустера" Разумков подтвердил, что ходят слухи о его возможной отставке, но сказал, что уходить не собирается.

В эфире программы Разумков поспорил о законе об олигархах с Арахамией и первым вице-спикером Рады Русланом Стефанчуком.

Денис Юдин

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