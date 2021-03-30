Сегодня Рада собирается на внеочередные заседания: что в повестке

Сегодня, 30 марта, Верховная Рада проведет два внеочередных заседания. В повестке – правительственная помощь при карантине, налоговая амнистия, осуждение протеста на Банковой и выборы мэра Харькова. Повестка опубликована на сайте парламента.

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На первом заседании Рада планирует включить в повестку и принять решение по законопроектам:

– №5300, о помощи потерявшим часть дохода или зарплаты во время карантина;

– №5197, об изменениях в бюджете для обеспечения деятельности Министерства агропрома;

Также планируется рассмотреть во втором чтении законопроекты:

– №3553, об усовершенствовании ведения воинского учета, предлагается создать на базе военкоматов территориальные центры комплектования и социальной поддержки, ввести учет резервистов и воинскую службу по призыву из числа резервистов в особый период;

– №4543, о возобновлении приватизации во время карантина;

– №4157, об усилении ответственности за нарушения техногенной и пожарной безопасности;

– №3931, об ответственности за препятствование проверкам по техногенной и пожарной безопасности;

– №4355, об использовании в электронной форме информации, которая содержится в паспортах;

– №4667-1, о присуждении научных степеней.

В первом чтении Рада парламент рассмотрит законопроекты:

– №5064, о помощи в связи с беременностью и родами и о финансировании "пакета малыша";

– №4020 и альтернативные, о списке объектов, не подлежащих приватизации;

– №5153 и альтернативные, №5155, №5156 о налоговой амнистии – добровольном декларировании активов и выплате единовременного сбора.

На втором внеочередном заседании Рада заслушает информацию от глав СБУ, Нацполиции и ГБР о событиях на акции протеста около Офиса президента 20 марта 2021 года, когда были повреждены двери здания ОП и разрисованы стены. Рада планирует принять постановление об осуждении этих событий.

Также Рада досрочно прекратит полномочия нардепов Игоря Колыхаева (избран мэром Херсона) и Александра Скичко (назначен главой Черкасской ОГА), назначит выборы мэра Харькова и Шегиневского сельского головы.

Нардеп из Слуги народа Александр Качура сообщил вчера, 29 марта, в Telegram, что в Раде идет сбор подписей о третьем внеочередном заседании, на котором планируется заслушать министра обороны и принять постановление в связи с эскалацией военных действий.

20 марта 2021 года под стенами ОП прошел очередной митинг в поддержку активиста Сергея Стерненко: протестующие требовали освободить его. В ходе акции стены ОП были разрисованы граффити, в дверях разбили стекла и сожгли табличку. В полиции назвали акцию вакханалией и презрением к обществу.

21 марта партия Слуга народа инициировала внеочередное заседание Рады, чтобы дать оценку произошедшему под ОП.

25 марта стала известна дата внеочередных заседаний Рады.

Денис Юдин

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