"Сейчас шанс значительный". Зеленский готовится к встречам по фундаменту мира

Генерал Гнатов и представители украинского сектора обороны и безопасности будут работать над деталями гарантий безопасности для Украины

Владимир Зеленский / Фото: ОП

Президент Украины готовится к встречам с американской стороной и европейскими друзьями Украины в ближайшие дни в Берлине. Об этом он заявил во время вечернего обращения 13 декабря.

"Будет доклад Рустема Умерова и нашей переговорной команды по их контактам, которые уже состоялись. Генерал Гнатов и представители украинского сектора обороны и безопасности будут работать по деталям гарантий безопасности для Украины, для украинцев", – сказал Зеленский.

Одновременно, по его словам, продолжается разговор украинских чиновников с Америкой и Европой относительно реального восстановления Украины, реального развития Украины после войны.

Также он анонсировал свои встречи с представителями президента США и европейскими партнерами относительно фундамента мира – политической договоренности об окончании войны.

"Сейчас шанс значительный. Это важно для каждого нашего города, важно для каждой нашей украинской громады. Мы работаем для того, чтобы мир для Украины был достойным. Чтобы была гарантия – гарантия прежде всего того, что Россия не вернется в Украину с третьим вторжением", – подчеркнул президент Украины.