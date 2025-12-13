"Зараз шанс значний". Зеленський готується до зустрічей щодо фундаменту миру

Генерал Гнатов і представники українського сектору оборони та безпеки працюватимуть щодо деталей гарантій безпеки для України

Володимир Зеленський / Фото: ОП

Президент України готується до зустрічей з американською стороною та європейськими друзями України найближчими днями у Берліні. Про це він заявив під час вечірнього звернення 13 грудня.

"Буде доповідь Рустема Умєрова та нашої переговорної команди за їхніми контактами, які вже відбулись. Генерал Гнатов і представники українського сектору оборони та безпеки працюватимуть щодо деталей гарантій безпеки для України, для українців", – сказав Зеленський.

Одночасно, за його словами, триває розмова українських урядовців з Америкою та Європою щодо реального відновлення України, реального розвитку України після війни.

Також він анонсував свої зустрічі з представниками президента США та європейськими партнерами щодо фундаменту миру – політичної домовленості про закінчення війни.

"Зараз шанс значний. Це важливо для кожного нашого міста, важливо для кожної нашої української громади. Ми працюємо для того, щоб мир для України був достойним. Щоб була гарантія – гарантія передусім того, що Росія не повернеться в Україну з третім вторгненням", – підкреслив президент України.