Секретарь РНБО: Сбитый дрон США – сигнал готовности России расширять конфликт

Провокация Кремля с американским дроном MQ-9 Reaper – сигнал российского диктатора Владимира Путина о готовности втянуть в войну другие страны. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

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"Инцидент с американским БПЛА MQ-9 Reaper, спровоцированный РФ в Черном море, – это сигнал Путина о готовности к расширению зоны конфликта с втягиванием других сторон", – считает Данилов.

Он также отмечает, что это продолжение тактики Кремля "идти ва-банк" – "постоянное повышение ставок в условиях стратегического проигрыша в надежде на изменение обстоятельств".

14 марта российский истребитель Су-27 повредил винт разведывательного дрона США MQ-9 Reaper над Черным морем, дрон упал в международных водах.

В Белом доме заявили, что перехват Россией американского беспилотника был "опасным" и "непрофессиональным", США будут продолжать летать над Черным морем. США также приняли меры, чтобы сбитый над Черным морем дрон MQ-9 Reaper не попал в "чужие руки".

В Минобороны страны-агрессора утверждают, что российские истребители "не вступали в контакт" с беспилотным летательным аппаратом, и что он якобы упал сам.

20 октября 2022 года российский истребитель Су-27 выпустил ракету рядом с разведывательным самолетом Королевских ВВС во время его планового патрулирования над Черным морем.

Сергій Бережний

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