Секретарь СНБО о замене Шойгу: Может обеспечить долгую войну не только против Украины

Александр Литвиненко (Фото: ЕРА)

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Литвиненко считает, что кадровые перестановки в Кремле, в частности, выбор нового министра обороны, свидетельствует о том, что российский диктатор Владимир Путин настроен на долгую войну. Об этом он заявил в интервью AFP Press.

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По словам Литвиненко, будущий министр обороны РФ Андрей Белоусов, кандидатуру которого Путин подал 12 мая, является "опытным менеджером, способным обеспечить продолжительную войну на истощение".

"Это говорит о том, что Путин планирует войну на длительный срок вперед. И войну не только с Украиной, но и с Западом в целом. Войну с НАТО", – заявил секретарь СНБО.

Он также добавил, что советские запасы оружия у России "огромные, но они тоже ограничены". Если военные действия будут продолжаться с той же интенсивностью, что и сейчас, то танков и бронетехники у россиян хватит на полтора года, потом врага будут ждать проблемы, добавил Литвиненко.

12 мая Путин подал кандидатуру Белоусова, занимавшего должность первого вице-премьера. В свою очередь кремлевский диктатор решил сделать Шойгу секретарем Совета безопасности РФ (эту должность к нему занимал Николай Патрушев, которого уволили "в связи с переходом на другую работу". – Ред.).

Министр обороны Великобритании Грант Шаппс заявил, что его будущий российский "коллега" является очередной марионеткой Путина.

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