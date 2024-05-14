Секретар РНБО про заміну Шойгу: Може забезпечити довгу війну не тільки проти України

Олександр Литвиненко (Фото: ЕРА)

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олександр Литвиненко вважає, що кадрові перестановки у Кремлі, зокрема вибір нового міністра оборони, свідчить про те, що російський диктатор Володимир Путін налаштований на довгу війну. Про це він заявив в інтерв'ю AFP Press.

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За словами Литвиненка, майбутній міністр оборони РФ Андрій Бєлоусов, кандидатуру якого Путін подав 12 травня, є "досвідченим менеджером, здатним забезпечити довготривалу війну на виснаження".

"Це говорить про те, що Путін планує війну на тривалий термін уперед. І війну не тільки з Україною, а й із Заходом загалом. Війну з НАТО", – заявив секретар РНБО.

Він також додав, що радянські запаси зброї у Росії "величезні, але вони також обмежені". Якщо військові дії триватимуть із тією ж інтенсивністю, що й зараз, то танків і бронетехніки в росіян вистачить на півтора року, потім на ворога чекатимуть проблеми, додав Литвиненко.

12 травня Путін подав кандидатуру Бєлоусова, який обіймав посаду першого віцепрем'єра. Своєю чергою кремлівський диктатор вирішив зробити Шойгу секретарем Ради безпеки РФ (цю посаду до нього обіймав Микола Патрушев, якого звільнили "у зв'язку з переходом на іншу роботу". – Ред.).

Міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс заявив, що його майбутній російський "колега" є черговою маріонеткою Путіна.

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