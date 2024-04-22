Секретарь СНБО о западной помощи: Не говорил бы о дезинтеграции, а об изменении акцентов

Секретарь СНБО Литвиненко считает, что Запад как единый институт до сих пор существует

Александр Литвиненко (Фото: EPA)

Сейчас в помощи Запада происходят трансформации, ведь война продолжается уже более двух лет, мир изменяет акценты. В то же время задержка с помощью от США была вызвана внутренней политической игрой. Об этом в интервью для Интерфакс-Украина рассказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Литвиненко .

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Литвиненко отметил, что если бы в 2021 году кто-то предположил, что помощь США, Европы и других демократических государств будет иметь такой объем, то вряд ли бы это воспринималось как возможный сценарий.

"Война и помощь продолжаются уже более двух лет. Безусловно, происходят трансформации", – отметил он.

Секретарь СНБО рассказал, что в США этот вопрос стал предметом внутриполитической борьбы, которая мало касается внешней политики США, а в Европе, наоборот – консолидация поддержки.

"Самая активная роль Германии, достаточно активная роль Франции. Мы видим более активную роль Чехии. Я не говорил бы о дезинтеграции, я бы говорил об изменении акцентов", – подчеркнул он.

Также он отметил, что задержка помощи США была вызвана внутренней политической игрой.

"Некоторые игроки видели в дискуссии вокруг помощи Украине возможность увеличить шансы на победу одного из кандидатов на пост президента Соединенных Штатов", – заявил Литвиненко.

В то же время секретарь СНБО считает, что Запад как единый институт до сих пор существует и, "несмотря на шум, крики и дискуссии, ЕС, НАТО проводят достаточно консолидированную политику".

20 апреля Палата представителей США 311 голосами одобрила помощь Украине.

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, что содержит пакет помощи США для Украины. В целом известно, что для Украины выделят $60,84 млрд. Из них $23,2 млрд пойдут на пополнение американских вооружений, запасов и объектов. Верхняя палата Конгресса США – Сенат – собирается завершить процесс принятия помощи для Украины (а также Израиля и Тайваня) во вторник, 23 апреля. Байден обещает "немедленно" подписать закон, как только проект одобрят законодатели.