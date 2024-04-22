Секретар РНБО про західну допомогу: Не говорив би про дезінтеграцію, а про зміни акцентів

Олександр Литвиненко (Фото: EPA)

Наразі в допомозі Заходу відбуваються трансформації, адже війна триває вже понад два роки, світ змінює акценти. Водночас затримка із допомогою від США була викликана внутрішньою політичною грою. Про це в інтерв'ю для Інтерфакс-Україна розповів секретар Ради національної безпеки та оборони Олександр Литвиненко.

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Литвиненко зазначив, що якби у 2021 році хтось припустив, що допомога США, Європи та інших демократичних держав матиме такий обсяг, то навряд чи б це сприймалось як можливий сценарій.

"Війна та допомога тривають вже понад два роки. Безумовно, відбуваються трансформації", – зауважив він.

Секретар РНБО розповів, що у США це питання стало предметом внутрішньополітичної боротьби, яка мало стосується зовнішньої політики США, а в Європі, навпаки – консолідація підтримки.

"Найактивніша роль Німеччини, досить активна роль Франції. Ми бачимо активнішу роль Чехії. Я не говорив би про дезінтеграцію, я б говорив про зміни акцентів", – наголосив він.

Також він зазначив, що затримка допомоги США була викликана внутрішньою політичною грою.

"Деякі гравці бачили у дискусії навколо допомоги Україні можливість збільшити шанси на перемогу одного з кандидатів на пост президента Сполучених Штатів", – заявив Литвиненко.

Водночас секретар РНБО вважає, що Захід як єдиний інститут досі існує й, "попри галас, крики й дискусії, ЄС, НАТО проводять досить консолідовану політику".

20 квітня Палата представників США 311 голосами схвалила допомогу Україні.

LIGA.net детально розписала, що містить пакет допомоги США для України. Загалом відомо, що для України виділять $60,84 млрд. З них $23,2 млрд підуть на поповнення американських озброєнь, запасів та об'єктів.

детально розписала, що містить пакет допомоги США для України. Загалом відомо, що для України виділять $60,84 млрд. З них $23,2 млрд підуть на поповнення американських озброєнь, запасів та об'єктів. Верхня палата Конгресу США – Сенат – збирається завершити процес ухвалення допомоги для України (а також Ізраїлю і Тайваню) у вівторок, 23 квітня. Байден обіцяє "негайно" підписати закон, щойно проєкт схвалять законодавці.

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