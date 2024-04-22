Секретар РНБО про західну допомогу: Не говорив би про дезінтеграцію, а про зміни акцентів
Наразі в допомозі Заходу відбуваються трансформації, адже війна триває вже понад два роки, світ змінює акценти. Водночас затримка із допомогою від США була викликана внутрішньою політичною грою. Про це в інтерв'ю для Інтерфакс-Україна розповів секретар Ради національної безпеки та оборони Олександр Литвиненко.
Литвиненко зазначив, що якби у 2021 році хтось припустив, що допомога США, Європи та інших демократичних держав матиме такий обсяг, то навряд чи б це сприймалось як можливий сценарій.
"Війна та допомога тривають вже понад два роки. Безумовно, відбуваються трансформації", – зауважив він.
Секретар РНБО розповів, що у США це питання стало предметом внутрішньополітичної боротьби, яка мало стосується зовнішньої політики США, а в Європі, навпаки – консолідація підтримки.
"Найактивніша роль Німеччини, досить активна роль Франції. Ми бачимо активнішу роль Чехії. Я не говорив би про дезінтеграцію, я б говорив про зміни акцентів", – наголосив він.
Також він зазначив, що затримка допомоги США була викликана внутрішньою політичною грою.
"Деякі гравці бачили у дискусії навколо допомоги Україні можливість збільшити шанси на перемогу одного з кандидатів на пост президента Сполучених Штатів", – заявив Литвиненко.
Водночас секретар РНБО вважає, що Захід як єдиний інститут досі існує й, "попри галас, крики й дискусії, ЄС, НАТО проводять досить консолідовану політику".
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