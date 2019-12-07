Секретарь СНБО: Сайт президента пытались атаковать

Алексей Данилов (Фото: пресс-служба СНБО)

Недавно был атакован хакерами сайт президента Владимира Зеленского. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в беседе с журналистами после заседания 7 декабря, передает Радио Свобода.

По его словам, Украина за месяц была вынуждена иметь дело с одиннадцатью хакерскими атаками.

"Постоянно атакуется наша банковская система, атакуются определенные ресурсы, которые есть в Офисе президента, недавно был атакован непосредственно сайт президента. Это было две недели назад. Короткий промежуток времени - за счет того, что очень быстро удалось сделать локализацию, почти никто не заметил, что был сбой", - сказал Данилов.

Как отметил чиновник, тема кибербезопасности была одной из трех основных тем, которые затрагивались сегодня на закрытом заседании СНБО.

Сегодня, 7 декабря, накануне саммита в нормандском формате Зеленский собрал заседание СНБО.

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