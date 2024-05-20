Секретарь СНБО: Украина ясно осознает, что война закончится переговорами

Александр Литвиненко отметил, что именно с этой целью была подготовлена и продвигается формула мира Зеленского

Александр Литвиненко (Фото: СНБО)

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Литвиненко заявил, что Украина осознает, что война с Россией закончится переговорами. Об этом он сообщил в видеообращении к участникам Форума региона Балтийского моря: "НАТО 2024 и Арктическая Европа".

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По его словам, именно с этой целью была подготовлена и продвигается формула мира президента Владимира Зеленского. Секретарь СНБО выразил надежду, что она будет поддержана участниками саммита мира, который состоится в Швейцарии в июне.

"Это настоящий дипломатический трек, имеющий все шансы способствовать достижению справедливого мира", – подчеркнул Литвиненко.

При этом он заявил, что Украина нуждается не в перемирии, а в устойчивом мире на десятилетия, который бы позволил развитие страны. Поэтому здесь, как отметил секретарь СНБО, важны гарантии безопасности.

"Соглашения о безопасности, реализующие заявление G7 прошлого года – без малейшего сомнения важный шаг. И мы высоко ценим усилия президента Финляндии Александра Стубба и всего финского народа, который как никто знает критическое значение безопасности для соседей России. Однако Украина нуждается именно в гарантиях, и финский пример наглядно демонстрирует – сегодня в Европе есть только одни настоящие гарантии – это членство в НАТО", – сказал он.

Литвиненко подчеркнул, что именно поэтому Украина надеется получить приглашение стать членом Альянса уже на июльском саммите НАТО, который состоится в Вашингтоне. Он констатировал, что "вступление не состоится завтра", но уже приглашение "охладит много горячих голов в РФ".

"Оно будет способствовать деэскалации, а не станет конфронтационным шагом. Опыт Бухарестского саммита 2008 года четко доказал – в отношениях с российским диктатором Владимиром Путиным четкая определенность стабилизирует ситуацию, а ее отсутствие – провоцирует Россию на агрессивные шаги", – резюмировал секретарь СНБО.

2 мая представитель ГУР Скибицкий заявил, что даже если бы Украина смогла отбросить российские силы обратно к границам, это бы не прекратило войну. Такие войны могут закончиться только договорами, и обе стороны борются за "самую выгодную позицию". Но содержательные переговоры, по его словам, могут начаться не раньше второй половины 2025 года.

4 мая спикер президента Никифоров заявил, что страны, которые примут участие в саммите мира, выработают общую переговорную позицию и передадут ее России.

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